Loja de aplicativos de Web Encontre o software e os serviços certos.

Buscar

✨ WebCatalog Desktop ✨ Transforme sites em aplicativos de computador com o WebCatalog Desktop e acesse uma enorme variedade de aplicativos exclusivos para Mac, Windows. Use espaços para organizar aplicativos, alternar entre várias contas facilmente e aumentar a sua produtividade como nunca antes. Baixar o WebCatalog Desktop Saiba mais

Mais populares Adicionados recentemente Software de gerenciamento de carreira - Aplicativos mais populares

O software de gerenciamento de carreira ajuda as organizações a apoiar os funcionários em seu crescimento individual na carreira. Essas ferramentas permitem que as equipes de RH acompanhem o progresso, as habilidades e a experiência, facilitando o desenvolvimento e a retenção de talentos internos. Simultaneamente, as soluções de gestão de carreira ajudam os funcionários a aprimorar suas habilidades e a definir objetivos de carreira. Os recursos podem incluir programas de desenvolvimento de funcionários, autoavaliações, suporte de gerentes, descoberta de talentos internos, gerenciamento de mobilidade, análises preditivas, relatórios, oportunidades de networking e muito mais. Essas soluções são valiosas em todos os setores, tamanhos de empresas e departamentos. Freqüentemente, eles são integrados a sistemas de rastreamento de candidatos (ATS) e software de gerenciamento de desempenho.