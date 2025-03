WorkDove

O envolvimento, o desempenho e a plataforma de gerenciamento de talentos do WorkDove alimenta a experiência do funcionário. Seus clientes criam equipes engajadas e de alto desempenho e tornam o talento uma vantagem competitiva para impulsionar os resultados dos negócios. The WorkDove platform empowers organizations to align around core values and cascading OKRs/goals, execute and document regular coaching and development (check-ins, IDPs), increase employee engagement and dialogue (employee sentiment/pulse, recognition, surveys), automate performance reviews e 360 ​​feedback e otimizar a sucessão de liderança (9 caixas). By combining easy-to-use, powerful software with a world-class customer success team, WorkDove builds long-lasting relationships with its customers. As an ADP Marketplace Partner, WorkDove can connect directly to people data with a dedicated ADP Talent Bundle while also integrating with over 30 other HRIS/payroll systems.