Software para revendedores de automóveis - Aplicativos mais populares

O software para concessionárias de automóveis, ou sistemas de gerenciamento de concessionárias (DMS), inclui ferramentas projetadas para agilizar as operações dos varejistas de automóveis. Esses sistemas suportam funções de front-office e back-office, fornecendo recursos para gerenciamento de estoque, cálculos de custos, opções de financiamento e autorização de clientes (como verificações de crédito e históricos de acidentes). Além disso, o software da concessionária pode ajudar no gerenciamento de detalhes de garantia, contratos de vendas, reparos de veículos, avaliações e pagamentos eletrônicos recorrentes. Normalmente utilizadas por equipes de vendas e administradores de escritório em concessionárias de carros novos e usados, essas soluções também podem ser integradas a software de faturamento, sistemas de gerenciamento de estoque, construtores de sites ou ferramentas de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM).