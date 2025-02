Software de gerenciamento de relacionamento com candidatos - Aplicativos mais populares - Ilhas Turcas e Caicos

Tacitbase

tacitbase.com

Tacitbase – uma plataforma abrangente projetada para capacitar gerentes de contratação. Simplifique sem esforço seu processo de contratação, desde o envolvimento do candidato até avaliações e acompanhamento de candidaturas. Comunique-se perfeitamente, agende eventos, conduza entrevistas remotas e proteja dados. Experimente um fluxo de trabalho otimizado com Tacitbase. Principais recursos: Trabalho Colaborativo: Abrace a colaboração perfeita com os planos de assinatura flexíveis do Tacitbase. Colabore facilmente com os membros da equipe no banco de dados de candidatos, na análise de candidatos e no rastreamento de inscrições. Atribua tarefas, acompanhe o progresso e mantenha a comunicação em tempo real, independentemente da localização. Aproveite o gerenciamento granular de permissões para acesso controlado. Banco de dados de candidatos: Crie, gerencie e armazene facilmente candidatos de diversas fontes. Seja a partir de mídias sociais, e-mail ou bancos de dados existentes, o Tacitbase permite uma organização de candidatos sem complicações. Personalize seu banco de dados de candidatos com colunas personalizadas e pesquise candidatos em potencial com base em critérios específicos, como educação, experiência, habilidades e localização. Acompanhe todas as atividades dos candidatos, incluindo avaliações, inscrições e comunicações em um local centralizado. Avaliação do Candidato: Simplifique e agilize o processo de avaliação com avaliações colaborativas e construtivas dos candidatos. Obtenha uma visão abrangente das qualificações e adequação de cada candidato para o cargo, permitindo tomadas de decisão mais rápidas e melhor qualidade de contratação. Faça escolhas informadas e construa uma equipe forte. Correio Tácito: Comunique-se de forma eficaz com os candidatos por meio de um endereço de e-mail dedicado, consolidando todos os e-mails relacionados aos candidatos em um só lugar. Aproveite modelos de e-mail personalizáveis ​​e comunicação automatizada para economizar tempo, cultivar relacionamentos com candidatos e fornecer uma experiência personalizada durante todo o processo de contratação. Fique conectado sem esforço. Rastreamento de aplicativos: Acompanhe perfeitamente os candidatos durante todo o processo de contratação com nosso sistema intuitivo de rastreamento de aplicativos (ATS) baseado em Kanban. Personalize seu processo de contratação, colabore com os membros da equipe e comunique-se com os candidatos diretamente no sistema. Simplifique o processo de recrutamento com rótulos e filtros, garantindo uma gestão eficiente de candidatos e um fluxo de trabalho tranquilo. Agendamento de eventos: Simplifique os agendamentos de entrevistas e avaliações com nosso conveniente recurso de agendamento de eventos. Crie eventos, especifique detalhes e envie convites aos candidatos diretamente através do Tacitbase. Gerencie todos os eventos agendados no calendário e envie lembretes aos candidatos, garantindo uma experiência de recrutamento perfeita e evitando conflitos de agendamento. Integração da Conferência: Conduza entrevistas e avaliações remotas seguras com os recursos de integração do Tacitbase para plataformas de conferência populares como Zoom e Google Meet. Agende e convide candidatos para entrevistas virtuais, grave sessões para referência futura e agilize suas atividades de recrutamento remoto. Supere distâncias sem esforço. Pesquisa Avançada: Aproveite o poder de nossos filtros de pesquisa avançados para identificar candidatos com base em critérios específicos, como habilidades, experiência, formação acadêmica e muito mais. Refine os resultados da pesquisa com diversas opções e filtros de pesquisa, economizando tempo e garantindo a seleção dos candidatos mais adequados para cada vaga. Encontre a combinação perfeita com eficiência. Segurança de dados: Na Tacitbase, a segurança dos dados é a nossa maior prioridade. Empregamos medidas de segurança robustas para proteger informações confidenciais de candidatos, incluindo segurança em nível de linha e backups regulares de dados. Nossa plataforma está em conformidade com os regulamentos de proteção de dados e as integrações com serviços de terceiros atendem a rigorosos padrões de segurança. Confie-nos os seus dados. Aumente o sucesso do seu recrutamento com Tacitbase. Aproveite o poder de fluxos de trabalho simplificados, recursos avançados e insights baseados em dados. Experimente a maior vantagem na contratação e revolucione seu jogo de recrutamento com Tacitbase!