Software de gerenciamento de relacionamento com candidatos - Aplicativos mais populares - Alemanha

O software de gerenciamento de relacionamento com candidatos, também conhecido como software de experiência do candidato, auxilia profissionais de RH, recrutadores e gerentes de contratação a melhorar o envolvimento do candidato durante todo o processo de contratação. Estas ferramentas permitem experiências personalizadas aos candidatos, aumentando assim o seu envolvimento e satisfação. Recrutadores e equipes de RH aproveitam soluções de relacionamento com candidatos para cultivar um fluxo ativo de talentos, facilitando a busca de candidatos qualificados para as funções disponíveis. É importante distinguir o software de gerenciamento de relacionamento com candidatos do software CRM, apesar de oferecer funcionalidades semelhantes. O gerenciamento de relacionamento com candidatos concentra-se especificamente em aprimorar a jornada e a experiência do candidato. Normalmente integrado em plataformas de marketing de recrutamento, este software muitas vezes colabora perfeitamente com sistemas de rastreamento de candidatos (ATS) e software de quadro de empregos.