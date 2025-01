Mais populares Adicionados recentemente Software de calendário - Aplicativos mais populares - Nova Zelândia

O software de calendário foi projetado para ajudar os usuários a organizar tarefas, reuniões e metas em um formato visual simples, agilizando as atividades internas de toda a empresa. Permite a criação de agendas eletrônicas que podem ser acessadas, editadas e compartilhadas com os colaboradores de toda a empresa. Este software pode ser usado para agendar tarefas para equipes, compartilhar eventos em toda a empresa e notificar os membros da equipe sobre folgas remuneradas, aniversários e muito mais. O software de calendário pode ser vendido como um produto independente, mas geralmente é incluído como parte de um pacote de escritório maior. Quando faz parte de um pacote maior, o software de calendário se integra a outras ferramentas padrão de escritório, como e-mail, cartões de visita digitais e ferramentas de videoconferência. O software de calendário é diferente do software de agendamento de compromissos online. Embora o software de calendário se concentre principalmente na organização de reuniões, tarefas e eventos em um formato visual para compartilhamento interno, as ferramentas de agendamento de compromissos on-line são projetadas para agendar compromissos para usuários externos, processar pagamentos de compromissos e comunicar-se com clientes. Os compradores podem considerar soluções que ofereçam funcionalidades de calendário e agendamento de compromissos on-line em um único produto, mas essas ferramentas atendem a propósitos diferentes.