Serviços de calendário e agendamento - Aplicativos mais populares - Uzbequistão

Faça o seu dia. O novo calendário Hey coloca tempo ao seu lado. Semana após semana, não mês após mês As pessoas pensam em dias e semanas, não meses. O que é amanhã? Ainda esta semana? Próxima semana? O calendário Hey é construído em torno de como você pensa, não como os calendários em papel foram projetados. Hábitos e destaques Estabeleça um hábito, fique com ele. Circule eventos importantes para que eles se destacem. Encha seus dias com lembranças ou momentos - não apenas eventos. "Algum dia esta semana" imita a vida real Precisa fazer uma troca de óleo? Receba algum dinheiro do caixa eletrônico? Escreva uma nota de agradecimento? Talvez esta semana ou a próxima, mas não exatamente certo quando você terá uma chance? Ei, sabe que "talvez" é uma coisa real. E muito mais O Hey Calendário é um calendário completo com muitas reviravoltas originais em convenções comuns-e não tão comuns. Em breve você se perguntará por que todos os calendários não funcionam assim. - Defina contagens regressivas para eventos antecipados - Use rótulos diurnos para adicionar contexto aos dias -Configurar sub-calendários com código de cores - lembretes flexíveis para que você não perca