Serviços de calendário e agendamento - Aplicativos mais populares - Timor-Leste

O Google Calendar é um serviço de calendário de tempo e agendamento de tempo desenvolvido pelo Google. Tornou -se disponível no lançamento beta em 13 de abril de 2006 e, em geral, em julho de 2009, na Web e como aplicativos móveis para as plataformas Android e iOS. O Google Calendar permite que os usuários criem e editem eventos. Os lembretes podem ser ativados para eventos, com opções disponíveis para tipo e tempo. Locais de eventos também podem ser adicionados e outros usuários podem ser convidados para eventos. Os usuários podem ativar ou desativar a visibilidade de calendários especiais, incluindo aniversários, onde o aplicativo recupera datas de nascimentos dos contatos do Google e exibe cartões de aniversário anualmente e feriados, um calendário específico do país que exibe datas de ocasiões especiais. Com o tempo, o Google adicionou funcionalidade que utiliza o aprendizado de máquina, incluindo "Eventos do Gmail", onde as informações do evento das mensagens do Gmail de um usuário são adicionadas automaticamente ao calendário do Google; "Lembretes", onde os usuários adicionam atividades que podem ser atualizadas automaticamente com novas informações; "Sugestões inteligentes", onde o aplicativo recomenda títulos, contatos e locais ao criar eventos; e "metas", onde os usuários inserem informações sobre uma meta pessoal especificada, e o aplicativo agela automaticamente a atividade em horários ideais. Os aplicativos móveis do Google Calendário receberam críticas polarizadas. As análises de 2015 dos aplicativos Android e iOS elogiaram e criticaram o design. Enquanto alguns críticos elogiaram o design por serem "mais limpos", "ousados" e fazer uso de "gráficos coloridos", outros revisores afirmaram que os gráficos ocupavam muito espaço. O recurso de sugestões inteligentes também foi apreciado e não gostou, com níveis variados de sucesso no aplicativo, conseguindo sugerir informações relevantes após a criação de eventos. A integração entre o Google Calendar e o Gmail foi elogiada, no entanto, com os críticos escrevendo que "todos os detalhes relevantes estão lá".