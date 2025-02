Provedores de dados de intenção do comprador - Aplicativos mais populares - Ilhas Turcas e Caicos

Leadoo

leadoo.com

Leadoo é uma plataforma de conversão que transforma o tráfego passivo do site em leads ativos e resultados de negócios tangíveis. Com 83% das decisões de compra acontecendo online, as oportunidades de conversões no site nunca foram tão altas. Mas a maioria dos visitantes do site é passiva e não está pronta para comprar. Em média, 98% dos visitantes do site saem sem realizar uma conversão. Essas baixas taxas de conversão podem prejudicar o desempenho. Portanto, eles têm a missão de alinhar e capacitar as equipes de marketing e vendas para converter melhor e criar novas eficiências comerciais juntas. Eles fazem isso por meio de: * Envolvimento de bots no local para impulsionar jornadas de conversão * Personalização poderosa para melhorar a experiência do usuário * Identificação da empresa para identificar clientes potenciais * Mapeamento da jornada do usuário para mapear ciclos de vendas * Analytics para entender os usuários * IA para responder perguntas dos usuários automaticamente com base no conteúdo do site * Alertas de vendas para suporte às equipes comerciais * Integração de CRM para reunir tudo * Leadoo também vem com uma equipe dedicada de especialistas em conversão que configuram e otimizam constantemente as jornadas de conversão através do site. Para 800 clientes Leadoo durante os primeiros 12 meses com eles, eles descobriram que o aumento médio nas taxas básicas de conversão foi de 74%. Em termos simples, Leadoo fornece todas as ferramentas e insights necessários para: * Identificar visitantes do site * Ative-os no local * Cuide deles durante suas jornadas de compra * Em última análise, converta mais deles em clientes