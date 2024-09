Provedores de dados de intenção do comprador - Aplicativos mais populares - Afeganistão Mais populares Adicionados recentemente

Os provedores de dados de intenção do comprador coletam e fornecem insights sobre os momentos em que clientes potenciais e clientes existentes se envolvem com uma marca. A intenção do comprador refere-se à probabilidade de um cliente fazer uma compra, e essas ferramentas reúnem informações sobre jornadas reais do comprador e indicadores de sua inclinação de compra. As organizações utilizam ferramentas de dados de intenção do comprador para campanhas direcionadas de marketing baseado em contas (ABM), adaptando experiências de site para visitantes online e priorizando leads de entrada com base em seu envolvimento com a empresa. Além disso, as empresas aproveitam esses dados para abordar proativamente o desgaste dos clientes, identificando casos de interação com concorrentes e avaliando o potencial de troca de fornecedores. Os dados de intenção do comprador também são fundamentais para ajudar as empresas a compreender produtos ou integrações adicionais que possam atender preventivamente às necessidades de seus clientes.