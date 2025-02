Software de plano de negócios - Aplicativos mais populares - Tokelau

LivePlan

liveplan.com

LivePlan simplifica o planejamento de negócios, orçamento, previsão e acompanhamento de desempenho para pequenas empresas e startups. Torne-se um empresário mais confiante e gerencie estrategicamente seu negócio desde o primeiro dia com o LivePlan. LivePlan funciona para qualquer negócio, em qualquer estágio. Se você deseja obter seu plano de negócios ou solicitar financiamento, ou se atualmente é proprietário de uma empresa e deseja criar uma previsão como um roteiro para o seu futuro - o LivePlan pode ajudá-lo a planejar, financiar e expandir seus negócios com facilidade . Com instruções passo a passo, orientação especializada, tutoriais, webinars e mais de 500 exemplos de planos de negócios, criar um plano de negócios profissional nunca foi tão fácil. Não há necessidade de planilhas complexas ou processamento de números. As finanças automatizadas do LivePlan com fórmulas integradas significam que suas projeções e finanças são extremamente precisas. Compartilhe uma apresentação rápida de uma página sobre seu modelo de negócios com credores, investidores e equipes internas - mantendo todos na mesma página, sem precisar compartilhar o documento completo do plano de negócios. Orçamentos e previsões de vendas são um elemento crítico para o sucesso do negócio. Dê vida a esses números com o painel de desempenho do LivePlan. Esses painéis simplificam seu desempenho e criam tabelas e gráficos impressionantes automaticamente. Sincronize QuickBooks ou Xero com LivePlan para obter seus dados contábeis reais. Use esses dados como base para suas projeções e orçamentos e veja como seu desempenho atual se compara ao seu plano previsto.