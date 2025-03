Voicefinder

voicefinder.io

Voicefinder é um mercado de serviços profissionais que se conecta com as melhores vozes humanas do planeta. Voicefinder é a ferramenta criativa perfeita projetada para ajudar cineastas e empresas em seu processo criativo. Queremos que o mundo pareça melhor e mais humano. A nossa visão é simples: queremos conectar criadores e empresas com as melhores vozes humanas do mundo, e a nossa missão é ajudar a libertar o potencial de cada talento e criar oportunidades económicas para que as pessoas em todo o mundo possam ter uma vida melhor.