Software de música empresarial - Aplicativos mais populares - Tokelau

Streaming de música para empresas, facilitado. Reproduza músicas totalmente licenciadas do maior catálogo comercial do mundo, com mais de 100 milhões de músicas! Soundtrack Your Brand, antigo Spotify for Business, oferece um serviço legal global que oferece flexibilidade como uma plataforma de streaming pessoal. Ideal para empresas que valorizam sua marca com música; incluindo restaurantes, bares, hotéis e varejo. Ouça mais de 1.300 playlists prontas dos curadores musicais da Soundtrack ou inspire-se para criar a sua própria. Faça uso de ferramentas personalizadas, como agendamento de músicas, mensagens para clientes, importação do Spotify e filtro de letras explícitas. Controle seu som com o aplicativo Soundtrack ou opere em sua área de trabalho, se preferir. Visite SoundtrackYourBrand.com hoje!