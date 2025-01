Software de inteligência empresarial - Aplicativos mais populares - Rússia

Loqate

loqate.com

Loqate Address Capture and Verification é uma solução de pesquisa de endereços em tempo real que torna mais rápido e fácil capturar e verificar endereços para formulários e checkouts online. A solução fornece sugestões preenchidas automaticamente assim que o usuário começa a digitar, e nosso algoritmo de pesquisa antecipa nuances de entrada, como localização, para fornecer o endereço correto rapidamente. Com Loqate, você pode começar a otimizar a experiência dos usuários em seu site e reduzir as taxas de abandono de carrinho ou formulário, fornecendo aos usuários uma maneira mais rápida de inserir seus endereços. Além disso, a Captura e Verificação de Endereços da Loqate aumenta a eficiência, evitando a má qualidade dos dados e o custo de entregas perdidas. Loqate Address Capture and Verification possui os seguintes recursos: - Melhores dados – os endereços são provenientes de vários conjuntos de dados antes de serem combinados, cruzados e limpos para produzir a versão mais correta do endereço. - Correspondência difusa – nossa IA de processamento de linguagem natural corrige quaisquer erros ortográficos, troca de letras ou qualquer outro erro sem atrasos no tempo de resposta. - Unicode – os clientes agora podem digitar seu endereço no idioma nativo e no conjunto de caracteres. - Polarização de localização – detecta automaticamente a localização do usuário para auxiliar na busca e gerar resultados ainda mais rápidos sem digitar o endereço completo. - Filtragem de resultados – personalize os parâmetros dos endereços retornados para facilitar a segmentação e limitar os resultados a áreas específicas ou excluir endereços de fora de qualquer região. Ajudamos todas as empresas do mundo a alcançar todos os clientes do mundo. Loqate é uma solução GBG. A GBG é a principal especialista mundial em Inteligência de Dados de Identidade, oferecendo a organizações em mais de 70 países a capacidade de compreender dados sobre quase 4,5 bilhões de pessoas. Ao combinar triliões de registos de dados, ajudamos os nossos clientes a tomar decisões informadas sobre a captura e gestão de dados pessoais, gestão de riscos, combate à fraude e emprego. Nossas soluções globais e premiadas são fornecidas por meio de plataformas SaaS personalizáveis, móveis e locais.