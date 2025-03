Loja de aplicativos de Web Encontre o software e os serviços certos.

Buscar

✨ WebCatalog Desktop ✨ Transforme sites em aplicativos de computador com o WebCatalog Desktop e acesse uma enorme variedade de aplicativos exclusivos para Mac, Windows. Use espaços para organizar aplicativos, alternar entre várias contas facilmente e aumentar a sua produtividade como nunca antes. Baixar o WebCatalog Desktop Saiba mais

Mais populares Adicionados recentemente Software de mensagens instantâneas empresariais - Aplicativos mais populares

O software de mensagens instantâneas empresariais funciona como uma ferramenta de comunicação interna para empresas por meio de um aplicativo de mensagens baseado em texto. Este software oferece suporte a mensagens diretas individuais, bem como mensagens em grupo e em equipe. A natureza rápida das mensagens instantâneas elimina a necessidade de troca de e-mails para perguntas ou preocupações simples, oferecendo um espaço dedicado para abordar rapidamente colegas de trabalho sem recorrer a métodos informais, como mensagens de texto pessoais por telefone. Empresas de todos os tamanhos e tipos utilizam soluções empresariais de mensagens instantâneas, seja junto com outros produtos ou por meio de integrações. Essas ferramentas costumam ser incorporadas em outros softwares, como intranet de funcionários ou plataformas de engajamento. No entanto, inúmeras soluções autônomas de mensagens instantâneas comerciais estão disponíveis, oferecendo amplos recursos de integração com várias outras categorias.