Software de mensagens instantâneas empresariais - Aplicativos mais populares - Serra Leoa

Para vencer a guerra contra o talento, você precisa de um processo de contratação extremamente rápido e de um sistema à prova de falhas para uma comunicação consistente com candidatos e funcionários. O Team Engine ajuda você a atrair mais candidatos, contratá-los com mais rapidez e, o que é mais importante, mantê-los engajados durante todo o mandato. O Team Engine acelera o processo de contratação automatizando as etapas manuais (mas urgentes) necessárias para manter os candidatos avançando, mesmo quando sua equipe está fora do expediente! Alcance candidatos e funcionários onde eles preferem interagir (em seus textos) com nossa plataforma de mensagens automatizadas que mantém todos informados. Ao automatizar as melhores práticas de contratação e retenção, você garantirá a melhor experiência para seus candidatos e funcionários. O Team Engine irá ajudá-lo a: Encontrar e contratar ótimas pessoas — Automatize as tarefas redundantes em seu processo de contratação para que você possa agregar valor onde for mais importante. Motive e retenha funcionários de qualidade — Faça com que os novos contratados tenham um bom começo com reuniões individuais estruturadas e a oportunidade de dar feedback sobre a experiência. Execute e melhore continuamente — Crie conectividade em toda a sua empresa para realizar o trabalho, criar processos eficientes e nutrir uma cultura de crescimento e desenvolvimento. Um vislumbre de como ajudamos: • mensagens de texto para funcionários e candidatos a emprego sem escritório • mensagens automatizadas para comunicações urgentes (por exemplo, lembretes de entrevistas e prazos de inscrição abertos) • publicidade de recrutamento integrada no Craigslist, Facebook e Instagram • comunicações traduzidas para espanhol- palestrantes • um centro centralizado para organizar todas as atividades de recrutamento e detalhes dos candidatos • diversificação da busca de candidatos para maior alcance.