Software de mensagens instantâneas empresariais - Aplicativos mais populares - Singapura

Nifty é o espaço de trabalho completo para manter pessoas, projetos e funções alinhados em toda a sua organização. Com bate-papo, tarefas, metas, documentos e arquivos em um só lugar, o Nifty permite que você se concentre no trabalho em vez de fazer malabarismos com ferramentas. O Nifty ajuda a reduzir os ciclos de desenvolvimento de projetos e melhora a produtividade da equipe, combinando todos os recursos importantes do gerenciamento de projetos em um único software. O resultado final é a automação do progresso orientada por marcos que mantém todas as partes interessadas alinhadas, garantindo que as metas organizacionais permaneçam dentro do cronograma. O software do Nifty permite gerenciar tarefas por meio de visualizações Kanban, Lista e Linha do tempo. Colaborar no Nifty é natural porque cada projeto tem um tópico de discussão individual, incentivando os projetos a terem um centro de conhecimento dedicado. O Nifty foi criado para incentivar a colaboração entre departamentos como nenhum outro. Com um calendário integrado, o Nifty pode ser integrado ao Google, Outlook, bem como ao compartilhamento de arquivos e documentos.