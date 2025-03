Embroker

O seguro empresarial é uma das indústrias mais antigas do mundo. Baseia-se em relacionamentos pessoais e não no avanço tecnológico. Também é dominado por jogadores de longa data. Até agora. A Embroker é uma seguradora empresarial digitalmente nativa, construída do zero com tecnologia moderna para eliminar as ineficiências que aumentam os preços e levam a experiências frustrantes do cliente. Do aprendizado de máquina à inteligência artificial, usamos a tecnologia mais recente para tornar as políticas mais personalizadas, menos dispendiosas e mais fáceis de adquirir. Nossa missão é tornar radicalmente simples a obtenção do seguro empresarial certo pelo melhor preço.