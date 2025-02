Loja de aplicativos de Web Encontre o software e os serviços certos.

Buscar

✨ WebCatalog Desktop ✨ Transforme sites em aplicativos de computador com o WebCatalog Desktop e acesse uma enorme variedade de aplicativos exclusivos para Mac, Windows. Use espaços para organizar aplicativos, alternar entre várias contas facilmente e aumentar a sua produtividade como nunca antes. Baixar o WebCatalog Desktop Saiba mais

Mais populares Adicionados recentemente Software de digitalização de cartões de visita - Aplicativos mais populares - Suriname

O software de digitalização de cartões de visita permite aos usuários digitalizar e gerenciar com eficiência informações de cartões de visita digitais em grandes quantidades. Embora algumas ferramentas ofereçam dispositivos físicos de digitalização, o método mais comum envolve tirar uma foto de um cartão de visita e carregá-lo no aplicativo móvel do produto. Depois de carregado, o software digitaliza as informações de contato e as armazena em um catálogo de endereços virtual, permitindo aos usuários visualizar e gerenciar seus contatos. Esses contatos podem ser organizados no banco de dados do produto ou integrados ao software CRM, e os usuários podem adicionar tags e anotações para rastrear seus contatos de forma eficaz. Este tipo de software é particularmente benéfico para equipes de vendas e complementa o software de recuperação de leads, pois ambos são eficazes para capturar informações de leads em massa após eventos de networking. A funcionalidade de digitalização do software de digitalização de cartões de visita é semelhante à do software de digitalização de documentos, agilizando o processo de digitalização. No entanto, o software de digitalização de cartões de visita oferece recursos aprimorados de gerenciamento e compartilhamento de contatos.