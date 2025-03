Higharc

A Higharc foi fundada em 2018 e está sediada em Durham, Carolina do Norte. Higharc é uma empresa de tecnologia de construção residencial focada em transformar o projeto, as vendas e o processo de construção de residências. A empresa emprega uma equipe diversificada de especialistas nos Estados Unidos, América do Sul e Europa, em arquitetura, construção e desenvolvimento de software, todos trabalhando juntos para modernizar o processo de construção residencial. A Higharc faz parceria com construtoras residenciais para fornecer uma plataforma abrangente de design residencial utilizando modelagem 3D e design generativo, estimativa de custos em tempo real e uma experiência imersiva de vendas on-line para compradores de casas. A interface amigável permite fácil personalização e modificações instantâneas, tornando o processo de design acessível e eficiente para os usuários. A plataforma baseada na Web da Higharc simplifica o fluxo de trabalho de design, vendas e construção de residências, fornecendo uma única fonte de verdade no início do processo de construção e transferindo dados e atualizações perfeitamente em toda a organização. Os construtores se beneficiam de fluxos de trabalho simplificados, precisão aprimorada e cronogramas de lançamento no mercado mais rápidos.