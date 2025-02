Software de projeto de construção e modelagem de informações de construção (BIM) - Aplicativos mais populares - Somália

TestFit

testfit.io

TestFit é a plataforma de viabilidade imobiliária que facilita o planejamento do local para desenvolvedores, arquitetos e empreiteiros que desejam maximizar o potencial do local e fechar os negócios certos com mais rapidez. O TestFit cuida de tarefas tediosas, como contar vagas de estacionamento, elaborar iterações e calcular o rendimento sobre o custo, gerando rápidas iterações de conceito com base em suas entradas paramétricas. Nossos configuradores de IA otimizam as melhores soluções de design para cada site com insights em tempo real sobre design, capacidade de construção e custos para que você possa economizar tempo no planejamento do site, reduzir o risco na aquisição de negócios e aumentar o potencial de todos os seus sites. Mais de 650 ofertas e 80.000 unidades são avaliadas no TestFit por semana.