Software de rastreamento de bugs - Aplicativos mais populares

Launchable

launchableinc.com

O diagnóstico inteligente de falhas de teste do Launchable resolve obstáculos convencionais de triagem de bugs, identificando e concentrando-se nos problemas mais críticos. Pense no Launchable como seu copiloto de IA para agilizar o processo de identificação, categorização e tratamento de falhas de teste, agilizando, em última análise, seu fluxo de trabalho de triagem de bugs. O Diagnóstico Inteligente de Falha de Teste fornece uma perspectiva abrangente sobre sessões de teste, quer você esteja procurando falhas relacionadas ao cluster, detectando problemas recorrentes ou monitorando padrões de teste. Elimine a dor da triagem de bugs com o Launchable: https://www.launchableinc.com/topics/intelligent-bug-triage/ Inicie sem medo. 80% dos testes de software são inúteis. Launchable é a camada Dev Intelligence Platform que mostra os 20% que mais importam. Launchable acelera o ciclo de feedback de desenvolvimento, resolvendo desafios de remessa com insights e ações de testes baseados em dados. Por meio do aprendizado de máquina, o Launchable otimiza pipelines de CI identificando e executando testes com maior probabilidade de falha e rastreando insights do conjunto de testes para reduzir o tempo de espera dos desenvolvedores. As principais marcas da Fortune 100 confiam no Launchable para fornecer mais recursos com mais rapidez, testando o que é importante. A seleção de testes preditivos do Launchable usa aprendizado de máquina para selecionar os testes certos a serem executados para uma alteração de código específica. Isso libera a capacidade de executar um conjunto muito menor de testes em vários pontos do ciclo de vida de desenvolvimento de software, acelerando a entrega. Com a seleção preditiva de testes, o Launchable realmente informa ao executor de testes exatamente quais testes executar com base nas alterações que estão sendo testadas. O Launchable também analisa seus dados de teste de forma agregada para revelar Test Insights. Você pode usar essas informações para melhorar a integridade do seu conjunto de testes e obter o máximo valor de suas execuções de testes.