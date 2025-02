Software de rastreamento de bugs - Aplicativos mais populares - Suriname

Bugpilot

bugpilot.com

O Bugpilot ajuda as equipes de SaaS a se livrarem de bugs enfrentados pelo usuário com mais rapidez. Com o Bugpilot, o suporte ao cliente e os engenheiros obtêm todos os detalhes necessários para entender, solucionar problemas e corrigir bugs em segundos. Graças ao nosso piloto automático alimentado por IA, até mesmo pessoas não técnicas podem entender o que está errado. ### Obtenha **os detalhes** O Suporte ao Cliente pode entender instantaneamente o que está acontecendo na tela dos usuários finais, sem fazer perguntas ou esperar que eles respondam; graças à gravação inteligente de sessão do Bugpilot, todos na equipe obtêm gravações de tela e muitos detalhes técnicos sempre que um usuário inicia uma conversa com o suporte ao cliente. **Automatize tarefas chatas!** Se você e sua equipe ainda estão preenchendo manualmente formulários de relatório de bugs, discutindo sobre detalhes faltantes, tendo conversas inúteis do tipo “funciona no meu computador” e pedindo aos usuários que enviem capturas de tela, então o Bugpilot é para você . O Bugpilot fornece um relatório padronizado do setor que sempre contém tudo que você e sua equipe precisam. ### Entenda o que há de errado em segundos Todos na equipe podem saber o que há de errado apenas olhando um relatório do Bugpilot por 5 segundos; nosso piloto automático alimentado por IA destaca possíveis problemas na página e no ambiente do usuário; problemas obscuros causados ​​por bloqueadores de anúncios, conexões lentas à Internet e proxies são coisas do passado. Tudo em uma página: gravação de vídeo; etapas claras para reproduzir; logs do console e atividade de rede. **Entenda o que há de errado em segundos** Todos na equipe podem saber o que há de errado apenas olhando um relatório do Bugpilot por 5 segundos; nosso piloto automático alimentado por IA destaca possíveis problemas na página e no ambiente do usuário; aponta problemas obscuros causados ​​por bloqueadores de anúncios, conexões lentas de internet, proxies, são coisas do passado. Tudo em uma página: gravação de vídeo; etapas claras para reproduzir; logs do console e atividade de rede. ### Torne sua equipe mais eficiente. Gaste menos tempo com bugs. Os engenheiros podem começar a corrigir os problemas imediatamente, com todos os detalhes bem formatados em um formato padrão de relatório de bugs. Nenhum detalhe será perdido novamente: os engenheiros economizarão horas de conversa e reduzirão as idas e vindas com os usuários finais e o suporte ao cliente. Com a API flexível do Bugpilot você pode coletar todas as informações adicionais necessárias, como versão do aplicativo, data de lançamento e qualquer informação do usuário.