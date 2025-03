Loja de aplicativos de Web Encontre o software e os serviços certos.

Buscar

✨ WebCatalog Desktop ✨ Transforme sites em aplicativos de computador com o WebCatalog Desktop e acesse uma enorme variedade de aplicativos exclusivos para Mac, Windows. Use espaços para organizar aplicativos, alternar entre várias contas facilmente e aumentar a sua produtividade como nunca antes. Baixar o WebCatalog Desktop Saiba mais

Mais populares Adicionados recentemente Software de isolamento de navegador - Aplicativos mais populares

O software de isolamento de navegador permite que as empresas protejam endpoints, fornecendo aos usuários navegadores virtuais e abstratos. Esses navegadores isolados separam a atividade de navegação na Web do endpoint, portanto, se houver uma violação ou injeção de malware, apenas o navegador será comprometido, e não o dispositivo em si. As empresas implementam essas ferramentas para aplicar políticas de segurança em vários endpoints remotos, proporcionando aos administradores maior controle sobre o acesso e maior visibilidade de ameaças nas redes e dispositivos dos usuários. Esses produtos oferecem o navegador de maneira integrada, facilitando o acesso dos usuários a aplicativos da Web e sites potencialmente arriscados, ao mesmo tempo em que protegem seus dispositivos terminais. Embora algumas dessas ferramentas possam se assemelhar a gateways web seguros, que controlam principalmente a acessibilidade do site e a filtragem de URLs, as soluções de isolamento de navegador vão além, criando ambientes de execução web totalmente isolados.