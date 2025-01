Mais populares Adicionados recentemente Software de simulação de violação e ataque (BAS) - Aplicativos mais populares - Hungria

O software de simulação de violações e ataques (BAS) replica ameaças de segurança do mundo real, ajudando as empresas a preparar seus planos de resposta a incidentes e a identificar vulnerabilidades potenciais em seus sistemas de segurança. Essas simulações podem envolver o envio de e-mails de phishing falsos a funcionários ou a tentativa de violação do firewall de aplicativos da web de uma empresa. Muitas ferramentas BAS oferecem simulações automatizadas com lógica de ameaças orientada por IA e testes contínuos, garantindo que as equipes estejam sempre prontas para responder de forma eficaz aos incidentes de segurança. Essas simulações normalmente estão disponíveis 24 horas por dia e as empresas costumam executá-las periodicamente, especialmente quando os sistemas de segurança são atualizados ou as políticas são revisadas. Sem estes ataques simulados, pode ser um desafio avaliar a eficácia das operações de segurança. Simulações personalizadas podem imitar diversas ameaças visando diferentes áreas ou ambientes específicos, ajudando as empresas a avaliar e fortalecer