Software de proteção de marca - Aplicativos mais populares - Tonga

TrackStreet

trackstreet.com

TrackStreet™ monitora o que está acontecendo com sua marca na Internet e fornece inteligência de vendas acionável para proteger e expandir sua marca. TrackStreet é um verdadeiro parceiro de marca. Aproveitamos o profundo conhecimento do setor e a inteligência artificial para ajudar a automatizar a aplicação da política MAP (preço mínimo anunciado) para oferecer a você uma vantagem competitiva significativa. Nossa plataforma economiza tempo e dinheiro e ajuda a proteger seu canal de revenda estabelecido contra vendedores não autorizados ou desconhecidos em sites como a Amazon, que podem estar prejudicando sua marca e suas margens. Nossos clientes usam nossos serviços para: • Obter insights profundos sobre seu canal de vendas on-line • Avaliar oportunidades de mercado para novos produtos e marcas • Gerenciar e aplicar programas MAP • Compreender o feedback do mercado e detectar problemas de produtos antes que eles se tornem uma bola de neve Serviços TrackStreet - Visibilidade do mercado Monitores TrackStreet Internet marketplaces e sites independentes para rastrear quem está vendendo seus produtos, onde os estão vendendo, seu preço e fornece ferramentas para entender as tendências de vendas e distribuição que orientam decisões de mercado baseadas em dados. - Conformidade com o preço mínimo anunciado (MAP) Com a plataforma de aplicação do MAP mais poderosa e eficaz do setor, o TrackStreet automatiza muitos processos manuais, como o envio de avisos de violação do MAP, o rastreamento da conformidade da política e a criação e distribuição de Do-Not personalizados -Vender listas. - Rastreamento e agregação de análises de produtos TrackStreet Review Tracking é um serviço de monitoramento proativo que rastreia todos os seus canais de vendas na Internet em busca de análises novas ou atualizadas e, em seguida, compila o feedback do consumidor em uma interface de fácil acesso, onde você pode executar análises detalhadas e ativar alertas automatizados que informá-lo sobre novas avaliações que precisam de sua atenção. - Portal do Revendedor e outros módulos para ajudá-lo a melhorar o gerenciamento de sua rede existente de revendedores e vendedores autorizados e gerar mais receita com seu canal de revenda. Como podemos ajudá-lo melhor? Ligue-nos para agendar uma consulta gratuita ou encontre mais informações em TrackStreet.com