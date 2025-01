Software de proteção de marca - Aplicativos mais populares - Ruanda

Price2Spy

Price2Spy é um software de precificação de varejo usado por empresas de todos os tamanhos de diversos setores em todo o mundo. O software de precificação de varejo, baseado em Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina, ajuda os profissionais de comércio eletrônico a monitorar e analisar dados de preços e reprecificar produtos, dependendo de sua estratégia de mercado. Os usuários recebem aquisição de preços e vários mecanismos de relatórios para análise de dados. A análise ajuda as organizações a identificar oportunidades de preços, tais como quais produtos estão subvalorizados ou se o preço pode ser reduzido, mas permanecem dentro da margem de lucro desejada. Ao integrar o Price2Spy com o Google Analytics 4, você permite a referência cruzada e a análise de dois conjuntos de dados. Isso ajuda a identificar produtos com alto número de visitas e baixo número de vendas, produtos em que você está deixando dinheiro na mesa ao não aumentar os preços e uma forma de analisar produtos com vendas lentas. A API do Price2Spy permite forte integração com o software da organização e permite correspondência automática de preços seguindo os concorrentes. Se as alterações de preço estiverem dentro de uma determinada margem ou acima de um determinado limite, o preço da marca pode ser atualizado automaticamente sem qualquer ação necessária. O módulo Repricing permite definir suas estratégias de preços para identificar quais produtos podem subir/diminuir de preço e alterar esses preços em sua loja online. Antes de qualquer reprecificação ser feita, seus produtos devem ser comparados aos produtos de seus concorrentes. Oferecemos correspondência manual de produtos, Automatch, bem como Hybrid Automatch via Machine Learning. O algoritmo de aprendizado de máquina (ML) analisa os produtos do seu site e de seus concorrentes para garantir que apenas candidatos correspondentes significativos sejam sugeridos. Tudo isso é aprovado por um humano. Recentemente, cada vez mais pessoas têm utilizado nossos serviços de extração de dados de produtos, onde rastreamos sites e extraímos informações de produtos. Price2Spy é capaz de monitorar sites criados para proteger aplicativos de monitoramento. Você pode ver virtualmente os preços de seus concorrentes, mesmo que seus sites não queiram ser monitorados. Caso você esteja usando uma das plataformas suportadas, como; Shopify, Magento, BigCommerce, 3dcart, PrestaShop, etc. Price2Spy oferece a capacidade de integrá-lo com um clique e realizar reprecificação em tempo real de acordo com suas estratégias de preços. Há pouco a ser feito para colocar o sistema em funcionamento. Price2Spy oferece tutoriais, demonstrações e suporte online para ajudar os usuários ao longo do caminho.