Software de proteção de marca - Aplicativos mais populares - Albânia Mais populares Adicionados recentemente

O software de proteção de marca permite que as empresas gerenciem suas informações online relacionadas a produtos e serviços. Ajuda a proteger a marca de qualquer forma de abuso, como fraudes, violações, falsificações e infrações. Este software é especialmente benéfico para empresas que vendem produtos através de canais digitais, onde é um desafio controlar grandes quantidades de informações sobre produtos e marcas. O software de proteção de marca monitora vários canais digitais, incluindo mecanismos de busca como o Google, os sites de varejo da empresa e varejistas on-line como Amazon e eBay, bem como contas de mídia social. Este software ajuda a identificar possíveis violações em diferentes estágios e garante que essas ameaças sejam eliminadas antes que possam chegar aos clientes. Além disso, protege a reputação da marca aplicando as políticas da marca e revisando-as regularmente para se manter atualizado com as mudanças nos padrões.