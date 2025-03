Upsiide

upsiide.com

Upsiide é uma plataforma SaaS construída e continuamente aprimorada pelos especialistas em consumo da Dig Insights. Upsiide permite refinar e validar suas ideias de inovação de forma mais eficiente e eficaz. ... Mostrar mais As organizações que transferem seu processo de inovação para a plataforma Upsiide veem um tempo de lançamento no mercado significativamente reduzido e um sucesso no mercado significativamente melhorado. A inovação está frequentemente associada a novos produtos. Mas a inovação é muito mais ampla, abrangendo novos produtos, novas variantes, novos recursos, novos serviços, novas reivindicações, novas comunicações, etc. Upsiide é uma plataforma única para testar todas as inovações em todas as categorias. Aproveitando nossos especialistas internos em pesquisa de consumo e suas décadas de experiência, reinventamos três elementos principais da pesquisa tradicional: - A experiência do respondente: a interface gamificada do Upsiide promove melhor envolvimento do respondente e dados mais precisos. - A Experiência de Análise: Visualização intuitiva de dados que facilita a análise estratégica e a tomada de decisões. - Criação de um estudo: modelos de estudo personalizáveis ​​criados por especialistas que cobrem uma variedade de necessidades de inovação. O Upsiide é muito flexível e pode ser usado da maneira que você quiser - como plataforma de insights de inovação para toda a sua organização ou apenas para realizar estudos individuais. Clique nos botões na parte superior para conferir o Upsiide você mesmo, sem riscos, ou para conversar com nossa equipe de vendas para uma demonstração!