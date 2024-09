Software de inteligência de marca - Aplicativos mais populares - Afeganistão Mais populares Adicionados recentemente

Os líderes de marketing empregam software Unified Brand Intelligence (UBI) para melhorar a saúde da marca e ampliar o alcance de seu funil de marketing. As equipes de marketing de marca voltadas para o consumidor utilizam soluções UBI para obter insights sobre os sentimentos e percepções diárias ou periódicas de seus consumidores ou compradores. As plataformas UBI reúnem sistematicamente sinais online de vários canais digitais, abrangendo anúncios, tráfego na web, mídias sociais, relações públicas e análises online. Através de uma análise abrangente, estas plataformas avaliam se a visibilidade de uma marca supera a dos seus concorrentes e avaliam a ressonância do marketing da marca junto dos compradores. As plataformas UBI oferecem recomendações personalizadas para orientar iniciativas de melhoria da marca.