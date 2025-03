Software de gerenciamento de ativos de marca - Aplicativos mais populares

BrandBay

BrandBay é a plataforma de gerenciamento de ativos digitais multimarcas de acesso instantâneo para agências, profissionais de marketing, designers e proprietários de empresas. Do aplicativo de desktop à extensão do Chrome, BrandBay ajuda você a organizar, armazenar e acessar todas as imagens, vídeos, arquivos, links, fontes, cores, notas de suas marcas e muito mais. A interface de usuário simplificada do BrandBay, as opções de compartilhamento e os recursos do kit de marca compartilhável tornam a plataforma muito única e simples de aproveitar com sua equipe. Crie coleções e grupos para organizar os ativos de sua marca da maneira que desejar. Em seguida, apresente-os aos seus clientes e equipe para obter um guia de estilo diário. Armazene e hospede suas imagens e vídeos e até mesmo incorpore-os ao seu site com um código simples. Compartilhe ativos individualmente, em uma coleção ou compartilhe toda a sua marca com permissões personalizadas. Experimente o BrandBay gratuitamente hoje e comece a aproveitar a plataforma de gerenciamento multimarcas de acesso instantâneo para aumentar seu fluxo de trabalho online e organizar os ativos de sua marca.