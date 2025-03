SproutLoud

sproutloud.com

SproutLoud, a plataforma líder de marketing distribuído, ajuda as equipes de marca para local a comercializar e vender de maneira eficaz por meio de parceiros de canal, locais e funcionários da linha de frente. A plataforma com IA do SproutLoud combina gerenciamento de ativos digitais, incentivos de canal, fundos de marketing cooperativo e realização de marketing de última milha para facilitar a implantação colaborativa de conteúdo localizado e compatível por meio de táticas de mídia tradicional, digital e social. SproutLoud é a única plataforma construída propositadamente para indústrias de distribuição multinível, permitindo que as marcas influenciem as ações das partes que estão mais próximas de atender o consumidor. O software SproutLoud melhora a velocidade de lançamento no mercado, a conformidade com a marca e a conformidade regulatória com escala para centenas ou milhares de usuários locais. Com o SproutLoud, os clientes têm a vantagem de responder rapidamente às condições do mercado local com decisões baseadas em dados.