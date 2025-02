Software de gerenciamento de ativos de marca - Aplicativos mais populares - Chade

CELUM

Mesmo grandes produtos exigem apresentações notáveis ​​para vencer na prateleira digital. Desde o advento da marca empregadora, toda empresa entende que a própria marca precisa ser posicionada da forma mais eficiente possível. A CELUM resolve esse desafio com sua plataforma exclusiva de gerenciamento da cadeia de suprimentos de conteúdo SaaS. O software da CELUM permite que as equipes de Marketing, Marca e Produto construam experiências envolventes por meio da criação, aprovação, gerenciamento e distribuição de conteúdo para todos os canais necessários e entendam o impacto do conteúdo. Desde a sua fundação em 1999, a CELUM aumentou a sua base de funcionários para cerca de 150 pessoas, que têm trabalhado incansavelmente e com paixão para ajudar centenas de nossos clientes a trazerem as suas marcas e produtos para o centro das atenções. E é exatamente aqui que as decisões de compra dos clientes são tomadas e onde as marcas estão conectadas aos valores da empresa. A CELUM orgulha-se de ter muitas marcas de renome mundial entre os seus clientes, como SCOTT Sports, Outfront Advertising, Essity, Shop Apotheke Europe e Sartorius. A CELUM combina a inovação disruptiva e o seu espírito start-up com a sustentabilidade e o planeamento a longo prazo. A ultramoderna sede e centro de engenharia em Linz, na Áustria, está entre os edifícios de escritórios mais espetaculares do país. O Campus CELUM combina princípios de Novo Trabalho, arquitetura ecológica e recursos de design tradicional de inspiração alpina. A experiente equipe de gestão da CELUM (Alessandro Kurzidim – Produto, Michael Wirth – Operações, Michael Kraeftner – CEO/Crescimento) lidera a empresa com taxas de crescimento anual sustentadas de 2 dígitos. O CEO Michael Kraeftner continuou a se envolver profundamente com assuntos relacionados à comunicação e engajamento de produtos digitais desde que concluiu seus estudos em informática de mídia. Ele é um especialista reconhecido pela indústria e palestrante regular nas áreas de “Digitalização de Processos de Marketing” e “Disrupção de Conteúdo de Comércio Eletrônico”.