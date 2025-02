Software de defesa da marca - Aplicativos mais populares - Chade

GrowthHero

growthhero.io

GrowthHero é o poderoso software de marketing de afiliados, influenciadores e referências, tudo em um. A partir de apenas $ 49, o GrowthHero cresce com você! Ferramentas totalmente flexíveis para o seu sucesso: - Portal de parceiros com etiqueta branca, personalização total sem necessidade de código - Compartilhe URLs de rastreamento e/ou códigos de desconto personalizáveis ​​- Integração via Stripe, API, Zapier, aplicativo Shopify, aplicativo BigCommerce - Adequado para qualquer tipo de negócio - Conexões API/Zapier líderes de mercado, personalize e automatize ainda mais - Excelente valor. Não pague a mais por três plataformas de software de parceiros separadas # Software de marketing de afiliados - Recrute afiliados. Deixe que os afiliados encontrem você com o Marketplace Listings, procure afiliados com o Affiliate Hunt e, em seguida, deixe que seus afiliados recrutem mais afiliados para você com o MLM. - Recompensa com comissões, recompensas fixas ou manuais - Acompanhe inscrições, vendas e assinaturas - Compartilhe ativos de marketing com afiliados, garantindo que seu conteúdo esteja sempre na marca. - Execute campanhas - oferecendo bônus ou outras recompensas adicionais para atingir metas # Plataforma de marketing de influenciadores - Pesquise e entre em contato com influenciadores do Instagram, Tik Tok e YouTube para seus programas - Crie campanhas, onde os influenciadores enviam conteúdo para sua aprovação - Pague aos influenciadores com taxas fixas pelo conteúdo OU receba comissão sobre vendas # Ferramentas de marketing de indicação de clientes - Faça com que os clientes indiquem um amigo para seus amigos. Atraia-os com uma oferta no Modal Pós-Compra e no Widget de Referência - Transforme seus clientes em evangelistas, com e-mails personalizados - separados do Influenciador e dos Afiliados - Recompense os clientes com crédito na loja, comissão ou outras recompensas fixas - você decide Avaliação gratuita de 14 dias em todos os planos!