Software de bilheteria - Aplicativos mais populares - Tokelau

Na Ticket Tailor, nossa missão é capacitar uma ampla gama de criadores de eventos, tornando mais fácil e acessível a venda de ingressos. Nossos preços flexíveis e justos ajudam os orçamentos dos eventos a irem mais longe. Atendimento ao cliente de primeira classe significa que o suporte está sempre disponível - dia ou noite. E temos orgulho de construir uma plataforma simples com uma mentalidade que prioriza o cliente. Os usuários podem escolher entre pagar conforme o uso ou comprar créditos antecipadamente para economizar. Também oferecemos 20% de desconto para instituições de caridade, B Corps e PTAs. E se um evento é gratuito, nós também somos. Uma vez que a bilheteria esteja funcionando, os eventos são totalmente personalizáveis ​​e oferecemos uma enorme variedade de recursos. Pense em tabelas de assentos, integração com ferramentas populares e um aplicativo de check-in gratuito, para começar. Nossa equipe é pequena, mas poderosa, movida pelo feedback e focada na simplicidade. Emitimos mais de 1 milhão de ingressos todos os meses para eventos de todos os formatos e tamanhos – desde o único teatro de marionetes flutuante do Reino Unido até brunches sem fundo com tema de Beyoncé e grutas do Papai Noel esgotadas nos EUA. Também somos a maior plataforma independente de venda de ingressos do mundo. Sem investidores a quem responder ou com metas de crescimento irrealistas. Isso nos permite crescer propositalmente – com propósito – para que cada ingresso de evento vendido com a Ticket Tailor possa ter um impacto positivo. Somos neutros em carbono (tendo compensado todo o nosso histórico de emissões), doamos a causas climáticas por cada bilhete vendido e, em 2021, tornámo-nos uma Empresa B certificada, juntando-nos a uma comunidade global de empresas que colocam as pessoas e o planeta em primeiro lugar.