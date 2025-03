Software de plataformas de bots - Aplicativos mais populares - Uruguai

yellow.ai

Yellow.ai capacita as empresas a criar conversas memoráveis ​​com os clientes por meio de nossa plataforma generativa de automação de atendimento ao cliente com tecnologia de IA. Nossa visão é avançar em direção ao futuro do suporte ao cliente totalmente autônomo, que proporciona eficiência incomparável e reduz significativamente os custos operacionais. Com sede em San Mateo, a Yellow.ai atende mais de 1.000 empresas, incluindo Sony, Domino's, Hyundai, Ferrellgas, Waste Connections, Randstad, Tiket.com, Lulu Group International, Arab Radio Network, Papa Johns, Hyundai, Volkswagen, ITC Ltd, OYO , Skoda Auto, em mais de 85 países. Nossa plataforma é construída em uma arquitetura multi-LLM e treinada continuamente em mais de 16 bilhões de conversas anualmente, permitindo que as empresas ofereçam experiências elevadas e construam relacionamentos duradouros com os clientes. Fundada em 2016 com escritórios em seis países, a Yellow.ai arrecadou mais de US$ 102 milhões de investidores de primeira linha.