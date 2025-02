Twixor

twixor.com

Twixor redefine CX com IA generativa e PNL, criando jornadas dinâmicas do cliente em canais de mensagens. A plataforma CX low-code/no-code da Twixor combina Digital Assistant e Intelligent Process Automation, oferecendo interações personalizadas e orientadas para objetivos. Ele vai além de respostas planejadas, gerando recomendações e soluções empáticas e personalizadas, aumentando a satisfação do cliente em marketing, transações comerciais e operações de suporte. * Sucesso comprovado: com mais de 400 clientes em todo o mundo, incluindo empresas Fortune 500, e mais de 1 bilhão de interações gerenciadas a cada trimestre, o Twixor também é confiável e reconhecido com 7 patentes. * Benefícios transformativos: Com o Twixor, alcance uma taxa de conversação de 25%+, reduza os custos operacionais em 15-25% e aumente o envolvimento da marca em 80%. * Principais recursos: Nossa plataforma oferece um Journey Builder Studio de arrastar e soltar, mecanismo de conversação baseado em IA e PNL, agentes virtuais e ao vivo, gerenciamento inteligente de campanhas, suporte omnicanal para 120 idiomas e um painel analítico baseado em IA. * Reconhecidos como a melhor plataforma de experiência do cliente em varejo e comércio eletrônico na Índia, também ganhamos reconhecimento como um fornecedor emergente de IA de conversação na região MEA. Os parceiros preferidos da Twixor incluem uma das maiores plataformas bancárias e players de CPaaS do mundo, e muitos outros na região MEA e APAC, que confiam em nossas soluções de marca branca. Resumindo, o Twixor capacita as empresas a criar jornadas dinâmicas para os clientes, proporcionando uma CX excepcional que o diferencia em seu setor.