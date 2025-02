Software de plataformas de bots - Aplicativos mais populares - San Marino

500apps

CRM.io da 500apps é um software de CRM avançado para gerar mais vendas e expandir seus negócios mais rapidamente com o melhor software de gerenciamento de relacionamento com o cliente baseado em nuvem. Obtenha acesso a 50 aplicativos por US$ 14,99 por usuário. Características: 1. Gerenciamento de leads: o software de gerenciamento de leads pode adicionar e gerenciar todos os seus leads em um local central. Gerencie facilmente as informações dos clientes e desenvolva relacionamentos com eles usando os melhores recursos de gerenciamento de contatos da categoria. Feche mais negócios com menos trabalho. 2. Software de gerenciamento de contatos: O software de gerenciamento de contatos da CRM.io pode gerenciar as informações dos clientes e fortalecer relacionamentos com os clientes a partir de um local central. 3. Software de gerenciamento de contas: o software de gerenciamento de contas inteligente entende as necessidades de negócios do seu cliente e conquista mais negócios com uma visão estratégica das principais contas em suas atividades de vendas. 4. Gerenciamento de negócios: o software de gerenciamento de negócios pode rastrear, gerenciar e ganhar mais negócios com o negócio em crescimento. 5. Software de automação de vendas: Software de automação de vendas para empresas em crescimento para automatizar facilmente processos de vendas complexos. Automação de vendas inteligente e poderosa, economize tempo, simplifique seu processo de vendas e expanda seus negócios automatizando suas vendas e fluxos de trabalho de negócios em minutos.