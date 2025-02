Software de plataformas de bots - Aplicativos mais populares - Eslováquia

Voiceflow

voiceflow.com

O Voiceflow capacita equipes ambiciosas a criar agentes de IA impactantes. Amado por designers e desenvolvedores, o Voiceflow ajuda as equipes a trabalharem juntas para construir, testar, enviar, medir e melhorar experiências de voz e chat. Equipes de produtos de IA conversacional no mercado intermediário e na Fortune 500 - de ClickUp e Instacart a JP Morgan Chase e The Home Depot - confiam no Voiceflow como sua plataforma colaborativa de construção de agentes de IA. A tela intuitiva do construtor de agentes, a base de conhecimento e o sistema de gerenciamento de conteúdo são combinados com um kit de ferramentas de desenvolvedor extensível para enviar agentes avançados de IA que podem ser escalonados de acordo com a experiência do cliente. Mais de 250.000 equipes ambiciosas em todo o mundo estão construindo agentes no Voiceflow hoje.