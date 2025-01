Software de plataformas de bots - Aplicativos mais populares - Ruanda

Qualified

qualified.com

Qualified é a plataforma de geração de pipeline para equipes de receita que usam o Salesforce. Marcas líderes de B2B, como Adobe, LaunchDarkly, SurveyMonkey, ThoughtSpot e VMWare confiam na Qualified para aumentar seu pipeline aproveitando seu maior ativo de vendas e marketing - o site corporativo - para identificar os compradores mais valiosos, descobrir sinais de intenção do comprador e instantaneamente iniciar conversas de vendas. Os clientes que usam o Qualified relatam um aumento de 10 vezes nas reuniões de vendas, um aumento de 4 vezes na conversão de leads e um aumento de 6 vezes no pipeline. Qualified, desenvolvido no Salesforce, conecta o site aos dados do Salesforce para identificar a intenção do comprador com base na conta e facilitar conversas de vendas em tempo real. Qualified está classificado em primeiro lugar no Salesforce AppExchange e em primeiro lugar em mais de 20 categorias no G2. Com sede em São Francisco, a Qualified é liderada pelo ex-CMO da Salesforce, Kraig Swensrud, e pelo ex-vice-presidente sênior de produtos da Salesforce, Sean Whiteley, e financiada pela Norwest Venture Partners, Redpoint Ventures e Salesforce Ventures. Para saber mais, visite qualificado.com.