Software de plataformas de bots - Aplicativos mais populares - Armênia

As plataformas de bot são ferramentas instrumentais projetadas para construir e implantar chatbots interativos. Essas plataformas capacitam as empresas a criar bots inteligentes e conversacionais que interagem com os clientes e auxiliam no fornecimento de informações aos usuários. Oferecendo uma variedade de ferramentas de desenvolvimento, como estruturas e conjuntos de ferramentas de API, essas plataformas permitem a criação de bots personalizáveis. Normalmente, esses bots são escaláveis, capazes de servir em diversas plataformas de comunicação e em vários dispositivos simultaneamente. Algumas plataformas oferecem até recursos de integração de publicidade e pagamento. Além disso, eles fornecem recursos de manutenção para solucionar problemas que possam surgir após a publicação. Muitas plataformas de bot aproveitam produtos de inteligência artificial e aprendizado de máquina para obter desempenho e análises avançados. Eles aproveitam ferramentas de processamento de linguagem natural (PNL) para interpretar texto e interagir de forma eficaz com plataformas de IA. Para inclusão na categoria Plataformas Bot, um produto deve: 1. Fornece recursos para implantação de bot. 2. Ofereça estruturas de desenvolvimento de bots para facilitar a personalização. 3. Permita que os usuários definam comportamentos e programem respostas para seus bots. 4. Fornecer aos usuários ferramentas para realizar manutenção e atualizações em bots publicados.