CHEQ

cheq.ai

O líder em segurança de entrada no mercado.aEstudos recentes mostram que mais de 27% do tráfego da Internet é inválido, contribuindo para a perda de US$ 42 bilhões por ano. E só está piorando. No cenário digital atual, qualquer pessoa com acesso à Internet pode causar danos significativos a qualquer site, a qualquer momento e em qualquer lugar do mundo, independentemente de um setor ou país específico. CHEQ Essentials opera algoritmos avançados e recursos de monitoramento em tempo real para detectar e impedir que fontes prejudiciais causem danos imensos. Cada visita passa por mais de 2.000 testes de comportamento e, se for detectada como inválida, nós a bloqueamos. Depois de implementar o CHEQ Essentials, todo o seu ciclo de marketing fica puro e limpo. Isso significa que você fará o mesmo que ontem, mas não pagará por visitas e cliques fraudulentos inúteis e prejudiciais. Proteja seus dados e análises, conversão no local e marketing pago contra bots, tráfego falso e usuários mal-intencionados, com a plataforma líder de segurança Go-to-Market.