Software de detecção e mitigação de bots - Aplicativos mais populares - Suriname

hCaptcha é a plataforma número 1 de mitigação de bots com foco na privacidade. hCaptcha Enterprise oferece precisão incomparável na detecção e mitigação de fraudes e abusos, com soluções abrangentes para proteger propriedades online contra ataques automatizados e semiautomáticos. As soluções hCaptcha protegem os líderes de categoria em todos os setores, incluindo muitas das maiores empresas e governos. Uma plataforma de desafio poderosa e de baixo atrito combina-se com o aprendizado de máquina moderno para fornecer precisão, escalabilidade e segurança avançada líderes de classe para proteger as organizações. A arquitetura exclusiva orientada para borda do hCaptcha mantém todos os dados efêmeros e processa solicitações de mais de 250 locais, garantindo que os dados e o processamento ocorram muito próximos do usuário. A plataforma também oferece recursos avançados e prontos para empresas, como aprendizagem privada, modos Zero PII, atrito zero e passivo