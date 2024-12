Mais populares Adicionados recentemente Software de detecção e mitigação de bots - Aplicativos mais populares - Malásia

O software de detecção e mitigação de bots ajuda as empresas a se protegerem contra atividades e ataques não autorizados de bots. Os bots podem ser usados ​​para interromper sites com ataques DDoS, coletar dados ou realizar transações fraudulentas. Essas soluções são projetadas para detectar atividades de bots, identificar bots prejudiciais e impedir que interajam com sites, aplicativos ou redes. As empresas confiam nestas ferramentas para garantir que os seus sistemas permanecem operacionais durante os ataques e para evitar que os bots atinjam os seus objetivos maliciosos. Embora as ferramentas de detecção e mitigação de bots possam compartilhar alguns recursos com o software de proteção DDoS, elas oferecem proteção mais ampla, visando uma variedade de atividades relacionadas a bots, em vez de se concentrarem em apenas um tipo de ataque. Da mesma forma, embora o software de fraude de cliques também tenha funções sobrepostas, ele visa e defende especificamente contra cliques fraudulentos em publicidade paga por clique (PPC), que é apenas uma das muitas ameaças que as ferramentas de detecção e mitigação de bots abordam.