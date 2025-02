Software gerenciador de favoritos - Aplicativos mais populares - Chade

Diigo

diigo.com

Diigo é um site de bookmarking social que permite aos usuários inscritos marcar e marcar páginas da Web. Além disso, permite aos usuários destacar qualquer parte de uma página da web e anexar notas adesivas a destaques específicos ou a uma página inteira. Essas anotações podem ser mantidas privadas, compartilhadas com um grupo do Diigo ou encaminhadas para outra pessoa por meio de um link especial. O nome "Diigo" é um acrônimo de "Digest of Internet Information, Groups and Other stuff". Os titulares de contas Premium podem realizar pesquisas de texto completo de cópias em cache de marcadores. Uma pesquisa de texto completo também pesquisa URLs de páginas, tags e anotações. Isso significa que os titulares de contas premium podem optar por omitir tags que já aparecem no texto de uma página a ser marcada (embora o texto dentro das imagens não possa ser pesquisado). O lançamento do Diigo encontrou respostas mistas, desde os pouco impressionados até os entusiasmados. Diigo beta foi listado como uma das dez principais ferramentas de pesquisa pela CNET em 2006. Fora do site, a interface gráfica do usuário do Diigo inclui um bookmarklet opcional, ou uma barra de ferramentas personalizável, com vários recursos de pesquisa. O destaque é habilitado por um menu, que pode aparecer automaticamente quando o conteúdo é selecionado ou ser incorporado ao menu de contexto. Em março de 2009, Diigo adquiriu o serviço de clipping Furl da Looksmart por um preço não revelado. O site também tem uma extensão disponível na Chrome Web Store. Em 25 de outubro de 2012, o domínio diigo.com foi sequestrado. Um invasor desconhecido alterou os registros oficiais do servidor de nomes ("registros NS") da zona DNS DIIGO.COM, dando temporariamente o controle aos servidores de nomes em AFRAID.ORG e fazendo com que o tráfego fosse mal direcionado. Os aplicativos móveis para Diigo estão disponíveis em iOS, Android e Windows Telefone 7.