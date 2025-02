Serviços de escrituração contábil - Aplicativos mais populares - Senegal

Zeni

zeni.ai

Zeni é o primeiro concierge financeiro baseado em IA para startups que impulsiona a tomada de decisões em alta velocidade. Com os serviços inteligentes de contabilidade, contabilidade, impostos e CFO da Zeni, as startups têm acesso a insights financeiros em tempo real por meio do Zeni Dashboard e uma equipe de especialistas em finanças para gerenciar todas as funções financeiras por uma taxa mensal fixa – contabilidade diária, impostos anuais, contas pagamento e faturamento, planejamento e análise financeira, administração de folha de pagamento e muito mais. Zeni é uma empresa fintech Série B e arrecadou US$ 47,5 milhões até o momento da Elevation Capital, Saama Capital, Amit Singhal, Sierra Ventures, SVB Financial Group, Think Investments, Liquid 2 Ventures, Dragon Capital, Firebolt Ventures, Twin Ventures e vários investidores anjos.