Loja de aplicativos de Web Encontre o software e os serviços certos.

Buscar

✨ WebCatalog Desktop ✨ Transforme sites em aplicativos de computador com o WebCatalog Desktop e acesse uma enorme variedade de aplicativos exclusivos para Mac, Windows. Use espaços para organizar aplicativos, alternar entre várias contas facilmente e aumentar a sua produtividade como nunca antes. Baixar o WebCatalog Desktop Saiba mais

Mais populares Adicionados recentemente Software de gerenciamento de conselho - Aplicativos mais populares

O software de gerenciamento de conselho fornece um espaço de trabalho unificado para que membros do conselho, executivos-chefes e outros profissionais importantes se mantenham organizados, tomem decisões oportunas e planejem com eficácia. Essas ferramentas colaborativas oferecem acesso a agendas, documentos, notas, calendários e contatos, aprimorando o processo de reuniões corporativas. Os usuários podem fazer upload de arquivos para o espaço de trabalho e atribuir acesso com base em funções e níveis de autorização. Normalmente usado por equipes de liderança, como um comitê de pais ou o conselho de uma grande empresa, o software de gerenciamento de conselho também pode ser integrado a outras ferramentas de colaboração que envolvem funcionários ou participantes em vários níveis de autoridade.