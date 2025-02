Software de gerenciamento de conselho - Aplicativos mais populares - Tonga

BoardPro

BoardPro oferece software de gerenciamento de conselho para pequenas empresas, pequenas empresas e organizações sem fins lucrativos. O portal do conselho BoardPro é muito fácil de usar, economizando até 75% do tempo dos administradores do conselho criando agendas de reuniões digitalmente, compilando pacotes do conselho, anotando atas, enviando ações e armazenando arquivos com segurança. BoardPro agiliza com segurança as reuniões do conselho, aumenta a produtividade, automatiza processos manuais - permitindo que diretores e curadores se concentrem na estratégia e nas decisões críticas. Suporte cinco estrelas dedicado e chat ao vivo, usando pessoas reais - disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Suporte especializado ao cliente com 80% das dúvidas respondidas nos primeiros 2 minutos, em horário comercial. Uma assinatura do BoardPro inclui usuários e administradores ilimitados; reuniões e armazenamento de dados ilimitados; acesso de qualquer dispositivo, a qualquer hora, por meio de um aplicativo web; e lançamentos regulares de recursos. O software BoardPro tem preço para PMEs e organizações sem fins lucrativos, com planos de preços a partir de apenas US$ 75 por mês. Pague mensalmente ou anualmente por planos comerciais. Os planos sem fins lucrativos têm descontos quando pagos anualmente. Comece um teste gratuito do BoardPro agora para ver como pode ser fácil realizar reuniões do conselho.