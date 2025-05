Loja de aplicativos de Web Encontre o software e os serviços certos.

Buscar

✨ WebCatalog Desktop ✨ Transforme sites em aplicativos desktop com o WebCatalog Desktop — sua ferramenta tudo-em-um para gerenciar apps e contas. Alterne entre várias contas, organize aplicativos por fluxo de trabalho e acesse um catálogo selecionado de aplicativos desktop para Mac e Windows. Baixar o WebCatalog Desktop Saiba mais

Mais populares Adicionados recentemente Software de distribuição de bebidas - Aplicativos mais populares

O software de distribuição de bebidas otimiza o gerenciamento de estoque, logística e vendas para o setor de alimentos e bebidas. Ele auxilia distribuidores, atacadistas, importadores e fabricantes a aumentar a eficiência e a precisão no processamento de pedidos, planejamento de rotas e gerenciamento de relacionamento com o cliente. Recursos notáveis ​​incluem rastreamento de estoque em tempo real, processamento automatizado de pedidos e ferramentas de relatórios detalhados, permitindo um gerenciamento eficaz da cadeia de suprimentos. Este software ajuda a reduzir custos operacionais, aumentar a satisfação do cliente e fornecer insights sobre as tendências do mercado. Algumas soluções incluem funcionalidades nativas de ERP ou integram-se a sistemas existentes, atendendo empresas de bebidas alcoólicas e não alcoólicas, garantindo ao mesmo tempo a conformidade legal e regulatória.