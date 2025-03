Software de suporte de benefícios - Aplicativos mais populares - Cidade do Vaticano

Nova Benefits

novabenefits.com

A NOVA Benefits é uma plataforma de bem -estar dos funcionários centrada no seguro de saúde corporativo. Fundada por Saransh Garg (CEO) e Yash Gupta (CTO), a NOVA Benefits está em uma missão para construir locais de trabalho mais felizes e saudáveis ​​para todos, tornando o seguro de saúde personalizado e fácil de usar para todos os funcionários. Nos últimos dois anos, mais de 350 empresas foram seguradas com benefícios da NOVA, com mais de 175.000 membros cobertos e mais de 10.000 reivindicações processadas. Sua estimada clientela inclui jogos Snapdeal, Homelane, Clear, Rupeek, Zinier e Junglee, entre outros. Para as equipes de HRS e administrador, a Nova beneficia os locais de trabalho com uma experiência superior de reivindicações, fluxo de trabalho de RH, portal de funcionários de autoatendimento, benefícios à saúde, experiências de seguro pessoal e benefícios de bem-estar adicionais. A startup de SaaS B2B levantou a série A de US $ 10 milhões de investidores que incluem SIG, Bessemer, Multiply Ventures, Better Capital & Titan Capital.